Basket la Virtus si riprende la testa Tortona sempre in scia vincono Venezia e Cantù
Si completa la settima giornata della Serie A di basket. La Virtus Bologna si riprende la testa della classifica insieme alla Germani Brescia dopo la sofferta vittoria casalinga contro la Unahotels Reggio Emilia. Sembrava un match in controllo per Bologna che è stata anche con un vantaggio sulla doppia cifra nell’ultimo quarto, prima della rimonta degli ospiti che hanno avuto con Caupain anche il tiro della vittoria, con le proteste di Reggio Emilia per un contatto sull’americano. Una Bologna trascinata dai 21 punti di Morgan, mentre a Reggio Emilia non bastano i 27 punti di Jaime Echenique. Tiene il passo delle prime due della classifica anche la Bertram Tortona, che è indietro di due punti, ma deve ancora recuperare una partita (mercoledì contro Trieste). 🔗 Leggi su Oasport.it
