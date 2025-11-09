Barbara d’Urso si commuove a Ballando con le Stelle | il racconto della separazione e dei figli

Durante le prove di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso, 68 anni, ha condiviso momenti di grande emozione parlando del periodo più doloroso della sua vita: la separazione dal marito Mauro, con cui si era sposata nel 1982 e da cui si è separata nel 1993. Dalla loro unione sono nati Giammauro ed Emanuele, oggi 39 e 37 anni. La conduttrice ha raccontato quanto fosse difficile parlare dei figli, molto riservati e attenti a costruire la propria carriera senza far pesare il legame con lei: “Parlare dei miei figli per me è molto complicato. Hanno raggiunto la loro completezza professionale mantenendo la loro privacy”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

