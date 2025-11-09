Barbara d’Urso si commuove a Ballando con le Stelle | il racconto della separazione e dei figli
Durante le prove di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso, 68 anni, ha condiviso momenti di grande emozione parlando del periodo più doloroso della sua vita: la separazione dal marito Mauro, con cui si era sposata nel 1982 e da cui si è separata nel 1993. Dalla loro unione sono nati Giammauro ed Emanuele, oggi 39 e 37 anni. La conduttrice ha raccontato quanto fosse difficile parlare dei figli, molto riservati e attenti a costruire la propria carriera senza far pesare il legame con lei: “Parlare dei miei figli per me è molto complicato. Hanno raggiunto la loro completezza professionale mantenendo la loro privacy”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altre letture consigliate
A Ballando con le Stelle Barbara D'Urso si è mostrata in una versione inedita e si è commossa raccontando la sua storia personale. - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso a Ballando, a pochi passi da Belen. Poi la confessione: “Arrabbiata” - Proprio loro che da anni non hanno un buon rapporto e anche dietro le quinte del programma Rai il gelo non si è di ... Si legge su dilei.it
Barbara D’Urso attacca la giuria di Ballando: “Non capisco cosa vogliono da me” - Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si sfoga, criticando la giuria dello show che nell’ultimo appuntamento l’aveva definita troppo perfetta e pacata, concentrata più sulla ... Secondo dilei.it