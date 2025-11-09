Barbara D’Urso in lacrime si prende la Rai Martina Colombari vola | le pagelle di Ballando con le Stelle di sabato 8 novembre

Roma, 8 novembre 2025 – Le pagelle della settima puntata di Ballando con le Stelle 2025, quella di sabato 8 novembre, raccontano di una serata senza dubbio complicata tanto per la conduttrice Milly Carlucci quanto per la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Una giuria che è sempre più sotto accusa, anche e soprattutto perché soltanto Carolyn Smith tiene conto della danza in maniera seria. Le polemiche e le critiche sterili si sono moltiplicate anche durante la puntata di sabato 8 novembre e gli scontri fra giuria e concorrenti non sono mancati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barbara D’Urso in lacrime si prende la Rai, Martina Colombari vola: le pagelle di Ballando con le Stelle di sabato 8 novembre

Altre letture consigliate

Dietro il “no” di Barbara d’Urso a Belve c’è un retroscena che pochi conoscono… - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso, debutta con rumba, lacrime e un “vaffa” a Selvaggia Lucarelli - La conduttrice emoziona con la sua prima esibizione, ma a catturare l'attenzione è il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli: tra battute e critiche pungenti, la sfida personale è appena iniziata. Riporta movieplayer.it

Selvaggia Lucarelli in lacrime per Convertini a Ballando: “Soldi meglio spesi”/ Frecciata a Barbara D’Urso? - Selvaggia Lucarelli in lacrime per Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025: "Soldi meglio spesi" Frecciata a Barbara D'Urso? Si legge su ilsussidiario.net

Barbara D’Urso. «I momenti no? Impari a tenerti a galla. Se vai giù ti prende il panico» - «Io ballo da sola», è il titolo dello spazio che ha visto protagonista Barbara D’Urso al Tempo delle Donne a Milano. video.corriere.it scrive