Barbara D'Urso in lacrime a Ballando | Ho cresciuto da sola 2 figli non sapevo come fare la madre

A Ballando con le Stelle Barbara D'Urso si è mostrata in una versione inedita e si è commossa raccontando la sua storia personale: "Ho cresciuto da sola due figli, ho dovuto imparare a fare la mamma. Non sapevo come si facesse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

