Balzarini lancia la provocazione: «Con i problemi che ha a centrocampo perché la Juve non riprende Pjanic? È svincolato». Le parole del giornalista. Su calciomercato.com Gianni Balzarini analizza il derby della Mole e lancia una provocazione di mercato indicando lo svincolato Miralem Pjanic come una possibile soluzione per il calciomercato Juve. Le sue parole: « Il fatto sta che la Juve contro il Torino ha denunciato grosse difficoltà, soprattutto nel primo tempo, perché la palla viaggiava decisamente lenta e il Torino aveva tutta la possibilità di chiudere gli spazi. Nel secondo tempo, proprio grazie anche agli innesti degli ultimi 25 minuti, partendo da Zhegrova e poi via via con gli altri, David, Adzic, eccetera, si è vista un pochino più di brillantezza, un pochino più di freschezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini lancia la provocazione: «Con i problemi che ha in termini di qualità perché la Juve non riprende Pjanic? È svincolato»