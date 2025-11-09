Ballando Magnini contro tutti | Lasciate stare mia moglie…

(Adnkronos) – Filippo Magnini contro tutti a Ballando con le stelle. L'ex nuotatore, protagonista di un 'paso doble' con la partner Alessandra Tripoli, spara a zero contro la giuria dopo aver ascoltato i commenti sulla sua esibizione. "Ho l'impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Sostieni la tua coppia preferita #FilippoMagnini e #AlessandraTripoli con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Magnini: “Mia moglie Giorgia gelosa? Ecco perché non era a Ballando” – Prometeo 360 - X Vai su X

Ballando, Magnini contro tutti: "Lasciate stare mia moglie..." - L'ex nuotatore, protagonista di un 'paso doble' con la partner Alessandra Tripoli, spara a zero contro la giuria dopo aver ascoltat ... Scrive msn.com

Ballando con le stelle, le pagelle live: Francesca Fialdini non si arrende e sorprende tutti (10) - Torna questa sera, sabato 8 novembre, il consueto appuntamento con "Ballando con le stelle”. Lo riporta ilmessaggero.it

Fabio Fognini e Giada Lini puntano alla vittoria?/ La rivalità con Filippo Magnini a Ballando con le stelle - A Ballando con le stelle Fabio Fognini e Giada Lini puntano in alto, ma devono avere a che fare con Filippo Magnini e Alessandra Tripoli ... Da ilsussidiario.net