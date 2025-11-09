Ballando la mano di Barbara D’Urso trema e Selvaggia Lucarelli attacca | È una sceneggiata

(Adnkronos) – Nuovo confronto tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Oggi, sabato 8 novembre, la conduttrice televisiva ha portato in pista una coreografia che aveva come tema il suo rapporto, a volte complicato, con i due figli.  Sebbene la performance abbia raccolto l'approvazione della giuria, non tutto ha convinto Selvaggia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

