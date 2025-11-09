Ballando con le stelle rivolta social | duramente contestata la classifica della settima puntata

La settima puntata di Ballando con le stelle continua a far discutere anche nei giorni successivi alla messa in onda. Al centro delle polemiche c'è il secondo posto di Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi. a ruota libera, che aveva subito un infortunio al piede destro prima della puntata del primo novembre. Ieri, 9 novembre, Fialdini è tornata in pista con il maestro Giovanni Pernice, esibendosi sulle note di The Show Must Go On dei Queen. Nonostante la difficoltà di ballare su un solo piede, la performance ha conquistato la giuria e le ha permesso di aggiudicarsi metà del tesoretto, portandola al secondo posto della serata, dietro la coppia Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.

