Ballando con le stelle Paolo Belli in lacrime dedica il valzer alla moglie Deanna
(Adnkronos) – Paolo Belli commosso a Ballando con le stelle. Il concorrente ha dedicato l'esibizione di questa sera, un valzer, alla moglie Deanna che ha affrontato un grave problema di salute. Nella clip andata in onda prima di scendere in pista, Belli ha raccontato con estrema delicatezza delle difficoltà che hanno attraversato insieme nel corso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
