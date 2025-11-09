Ballando con le Stelle pagelle 8 novembre | Magnini minaccioso 6 Barbara D’Urso piange 8

Settimo appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, come sempre, intensa e appassionante con al centro confidenze, lacrime e qualche scontro piuttosto acceso. E finalmente l’annuncio tanto atteso: Andrea Delogu tornerà presto in pista, dopo la morte del fratello. Ma il rientro non sarà previsto prima della prossima settimana. Intanto è arrivata la seconda eliminazione: fuori dai giochi la Signora Coriandoli, che ha perso allo spareggio con Nancy Brilli. Fabio Fognini, è lui l’underdog. Voto 9. Si parla tanto di Barbara D’Urso e Francesca Fialdini come papabili vincitrici di Ballando con le Stelle 2025 ma attenzione a Fabio Fognini. 🔗 Leggi su Dilei.it

