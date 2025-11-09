Ballando con le Stelle Massimiliano Rosolino tra danza e sport | Una maratona da vivere fino in fondo
Il campione olimpionico, Massimiliano Rosolino, ha parlato della sua avventura televisiva accanto a Milly Carlucci come co-conduttore a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
“Hanno rotto le scatole a mia moglie” A Ballando con le stelle, Filippo Magnini si è spazientito. Il concorrente è convinto che la giuria pretenda troppo da lui e non gli faccia passare neanche il più piccolo errore. Poi, si è tolto un sassolino dalla scarpa - facebook.com Vai su Facebook
Enzo Paolo Turchi: «A Ballando con le stelle non c'è danza. La giuria? Sono opinionisti perché spesso incompetenti» - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino, tra danza e sport: "Una maratona da vivere fino in fondo" - Il campione olimpionico, Massimiliano Rosolino, ha parlato della sua avventura televisiva accanto a Milly Carlucci come co- Secondo comingsoon.it
Cos’è successo a Massimiliano Rosolino? Filippo Magnini piange a Ballando/ Spunta l’ombra di una malattia - Perché Filippo Magninie scoppiato a piangere a Ballando con le stelle 2025? Da ilsussidiario.net
Massimiliano Rosolino che «sorride sempre, ma combatte una battaglia che nessuno sa». Come molti di noi - Queste le parole che Filippo Magnini, amico dell'ex nuotatore, ha rivolto a Massimiliano Rosolino durante Ballando con le stelle. Da vanityfair.it