Ballando con le Stelle Massimiliano Rosolino tra danza e sport | Una maratona da vivere fino in fondo

Comingsoon.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione olimpionico, Massimiliano Rosolino, ha parlato della sua avventura televisiva accanto a Milly Carlucci come co-conduttore a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle massimiliano rosolino tra danza e sport una maratona da vivere fino in fondo

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino, tra danza e sport: "Una maratona da vivere fino in fondo"

Approfondisci con queste news

Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino, tra danza e sport: "Una maratona da vivere fino in fondo" - Il campione olimpionico, Massimiliano Rosolino, ha parlato della sua avventura televisiva accanto a Milly Carlucci come co- Secondo comingsoon.it

Cos’è successo a Massimiliano Rosolino? Filippo Magnini piange a Ballando/ Spunta l’ombra di una malattia - Perché Filippo Magninie scoppiato a piangere a Ballando con le stelle 2025? Da ilsussidiario.net

ballando stelle massimiliano rosolinoMassimiliano Rosolino che «sorride sempre, ma combatte una battaglia che nessuno sa». Come molti di noi - Queste le parole che Filippo Magnini, amico dell'ex nuotatore, ha rivolto a Massimiliano Rosolino durante Ballando con le stelle. Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Massimiliano Rosolino