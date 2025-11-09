Ballando con le stelle Andrea Delogu rientrerà in gara dopo la morte del fratello Evan | l’annuncio di Milly Carlucci – Il video

Sabato 15 novembre Andrea Delogu tornerà in pista a Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato da Milly Carlucci durante la puntata dello show andata in onda questa sera, sabato 8 novembre, in diretta su Rai1. La conduttrice aveva lasciato la gara dopo la tragica scomparsa del fratello diciottenne, Evan Oscar, morto in un incidente in moto avvenuto il 29 ottobre a Igea Marina, in provincia di Rimini. Chiamando accanto a sé il partner di ballo di Delogu, Nikita Perotti, Carlucci ha spiegato le modalità del rientro della coppia: «Ci sarà uno spareggio a inizio puntata tra le due coppie che sono finite in fondo alla classifica. 🔗 Leggi su Open.online