Ballando con le Stelle 8 novembre | eliminati chi ha vinto e chi va allo spareggio Quando torna Andrea Delogu
Roma, 8 novembre 2025 - Un’eliminazione, una serie di polemiche, qualche buona esibizione e un nuovo spareggio hanno caratterizzato la settima puntata di Ballando con le Stelle 2025, quella di sabato 8 novembre. Non è mancato un omaggio al maestro Peppe Vessicchio, scomparso proprio l’8 novembre: “Non ti dimenticheremo mai, maestro” ha sottolineato la conduttrice Milly Carlucci. Ballerina per una notte è stata l’attrice e regista Monica Guerritore, che ha portato in pista un tango e una Anna Magnani stratosferici. Il ritorno di Andrea Delogu. Gli eliminati. Chi va allo spareggio e chi ha vinto la puntata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
