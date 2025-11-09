Baldanzi sogna in grande | Siamo primi ma dobbiamo continuare a lavorare forte
Inter News 24 Baldanzi, giovane talento giallorosso, si esalta dopo la vittoria sull’Udinese: «Con Gasperini tutti sanno fare tutto, nessuno ci vieta di sognare». Dopo il successo per 2-0 sull’Udinese, la Roma di Gian Piero Gasperini vola in testa alla classifica e ritrova entusiasmo all’Olimpico. Ai microfoni di Sky Sport, Tommaso Baldanzi, classe 2003, ha analizzato il momento della squadra e il valore del primo posto conquistato dopo undici giornate. «Per Gasperini tutti devono saper fare tutto. Ci adattiamo alle sue richieste e oggi siamo felici perché era importante vincere all’Olimpico, era tanto che non succedeva. 🔗 Leggi su Internews24.com
