Baby gang semina il terrore a Tivoli
Calci e pugni. È un pestaggio in piena regola quello che tre uomini hanno raccontato di aver subito nella notte di Halloween a Tivoli, alle porte di Roma, nella centralissima piazza Santa Croce. Un'aggressione che, secondo la loro testimonianza, sarebbe avvenuta all’improvviso, senza un perché, in un vicolo cieco vicino alla casa di uno dei tre. I primi a soccorrerli, a tarda notte, sono stati due baristi. Sul caso indagano i carabinieri. La zona è da tempo teatro di scorribande di un gruppo di ragazzi. Anche adolescenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Arrestato membro della “Baby Gang Qbr”: deve scontare 7 anni di carcere - Arrestato uno dei membri della "baby gang Qbr", il gruppo che tra il 2020 e il 2023 aveva seminato il terrore nel quartiere di Borgo Roma ... Segnala veronaoggi.it
Aveva seminato il panico a Borgo Roma: 21enne della "Baby Gang Qbr" condannato a 7 anni - Verona, arrestato un 21enne della “Baby Gang Qbr”: condannato a oltre 7 anni di carcere per rapine, estorsioni, sequestri e spaccio. Si legge su nordest24.it
Baby gang prende in ostaggio un ragazzo invalido: sevizie e minacce per ore - Ore di terrore per un ragazzino di 15 anni, invalido, sequestrato da una baby gang e tenuto per ore chiuso in una stanza, minacciato e seviziato. Come scrive tg.la7.it