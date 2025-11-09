Baby gang semina il terrore a Tivoli

Tgcom24.mediaset.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calci e pugni. È un pestaggio in piena regola quello che tre uomini hanno raccontato di aver subito nella notte di Halloween a Tivoli, alle porte di Roma, nella centralissima piazza Santa Croce. Un'aggressione che, secondo la loro testimonianza, sarebbe avvenuta all’improvviso, senza un perché, in un vicolo cieco vicino alla casa di uno dei tre. I primi a soccorrerli, a tarda notte, sono stati due baristi. Sul caso indagano i carabinieri. La zona è da tempo teatro di scorribande di un gruppo di ragazzi. Anche adolescenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

baby gang semina il terrore a tivoli

© Tgcom24.mediaset.it - Baby gang semina il terrore a Tivoli

