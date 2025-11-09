Aveva il power bank in tasca ma è esploso | 150 persone evacuate e acido batterico ovunque
Un power bank al litio custodito nella tasca dei pantaloni si è trasformato in una bomba incendiaria, avvolgendo un passeggero tra le fiamme nella business lounge di Qantas all’aeroporto internazionale di Melbourne. L’incidente, avvenuto giovedì mattina, ha lasciato l’uomo, sulla cinquantina, con ustioni alla gamba e alle dita, costringendo all’ evacuazione immediata di circa 150 persone dalla sala esclusiva. La scena è stata drammatica: testimoni hanno raccontato al quotidiano Age di aver visto acido della batteria volare ovunque mentre il dispositivo esplodeva improvvisamente. Il personale dell’aeroporto ha reagito con prontezza, aiutando l’uomo a raggiungere una doccia per spegnere le fiamme che lo avvolgevano. 🔗 Leggi su Screenworld.it
