Avete mai visto fallire un’azienda di Berlusconi? Rita De Crescenzo e l’endorsement a Forza Italia per le Regionali | Vi accompagno io a votare – Il video

La TikToker napoletana Rita De Crescenzo – oltre 1,4 milioni di follower e una spiccata passione per la scena – è tornata a far parlare di sé dopo l’ intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani. In un video che impazza sui social, l’influencer invita i suoi fan a votare Forza Italia alle prossime Regionali, promettendo addirittura di accompagnare gli elettori al seggio domenica 23 e lunedì 24 novembre. «Forza Italia sono persone serie, da tanti anni in politica», dice. « Avete mai visto fallire un’azienda del signor Silvio Berlusconi? Io mi sono schierata con questi signori. Se volete votare, vi accompagno pure». 🔗 Leggi su Open.online