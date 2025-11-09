Avere un pesce rosso? È meno innocuo di quanto sembri

È il primo animale con cui molti bambini familiarizzano. Ma il pesce rosso, o meglio tenere un pesce rosso rinchiuso in una boccia, è la cosa meno tenera del mondo. Per quanto possa sembrare un ambiente accogliente, quello è un inferno per il pesciolino. Negli ultimi anni, sono state condotte ricerche approfondite sugli effetti negativi di mantenere i pesci rossi in contenitori inadeguati, portando a una crescente consapevolezza su questo argomento e, in alcune giurisdizioni, all’introduzione di divieti specifici. La questione non è più solo etica, ma supportata da evidenze scientifiche sul benessere animale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

