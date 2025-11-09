Avellino la sconfitta che racconta più di un risultato

All’Orogel Stadium la disfatta dei Lupi assume il valore di un segnale profondo: non solo tattico, ma identitario.Il Cesena vince 3-0 e mette a nudo le fragilità di una squadra che gioca ma non incide.C’è un modo in cui le sconfitte parlano, e quello di Cesena è stato un monologo a una voce sola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it