Autodromo nazionale dell’Umbria finale di stagione | domina la Ferrari di Simone Conti

Perugiatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima competizione di stagione al Campionato Italiano Velocità all’Autodromo nazionale dellUmbria di Magione. Quasi cento iscritti tra storiche, classiche e prototipi e formule.Per le Storiche, la classifica assoluta premia Enrico Gherardi che conclude in vetta al podio con la sua Ford Sierra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

