Auto precipita nel fossato dopo un incidente per rimuoverla serve l' intervento della gru

Nella mattinata di domenica, 9 novembre, la Polizia locale di Cesena è intervenuta in via Noto per fornire supporto alle operazioni di recupero di un veicolo precipitato nel fossato in seguito a un sinistro stradale avvenuto nella serata di ieri. L’intervento, richiesto dalla Carrozzeria Baldini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

