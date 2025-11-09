Auto ' cannibalizzata' e data alle fiamme | la scoperta della protezione civile

Casertanews.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto cannibalizzata e data in pasto alle fiamme. E' quanto scoperto dagli uomini della protezione civile di Castel Volturno in Viale Adige a Destra Volturno dove si sono imbattuti in una carcassa di un Suv della Mercedes con targhe asportate, numero di telaio abraso e completamente sventrata e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

