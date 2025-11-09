Auto a folle velocità si schianta contro un bar | è una strage
Una corsa a velocità folle, la fuga dai poliziotti e poi lo schianto contro un bar affollato: sono le immagini che emergono dal video diffuso dalla polizia dopo il dramma avvenuto nelle prime ore di sabato 9 novembre. Una berlina argentata, ripresa dall’alto, fila tra le corsie senza rispettare limiti e precedenze, finché la traiettoria impazzita si chiude nel quartiere storico, trasformando la notte in tragedia: il bilancio parla di 4 morti e 11 feriti. Secondo il dipartimento di polizia di Tampa, una unità di pattuglia aerea ha individuato l’auto attorno a mezzanotte e quaranta, dopo segnalazioni di guida spericolata in un altro quartiere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
