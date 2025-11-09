Auto a folle velocità si schianta contro un bar | è una strage

Caffeinamagazine.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una corsa a velocità folle, la fuga dai poliziotti e poi lo schianto contro un bar affollato: sono le immagini che emergono dal video diffuso dalla polizia dopo il dramma avvenuto nelle prime ore di sabato 9 novembre. Una berlina argentata, ripresa dall’alto, fila tra le corsie senza rispettare limiti e precedenze, finché la traiettoria impazzita si chiude nel quartiere storico, trasformando la notte in tragedia: il bilancio parla di 4 morti e 11 feriti. Secondo il dipartimento di polizia di Tampa, una unità di pattuglia aerea ha individuato l’auto attorno a mezzanotte e quaranta, dopo segnalazioni di guida spericolata in un altro quartiere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Asiago, tre ventenni morti nella notte. L’auto si è schiantata contro una fontana: “Velocità folle” - Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia hanno perso la vita. Si legge su quotidiano.net

Incidente Asiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito grave. Il sindaco: «Andavano a velocità folle» - L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Secondo corriereadriatico.it

Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: morti tre giovani - Nel corso della notte appena trascorsa ad Asiago, in provincia di Vicenza, 3 ragazzi perdono la vita in un incidente stradale. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Folle Velocit224 Schianta