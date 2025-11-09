Auditel 8 novembre 2025 | tu Sì Que Vales primo con il 27% ballando con Le Stelle al 23,7%

analisi degli ascolti tv del sabato sera: lead e sfide tra grandi produzioni. Le statistiche degli ascolti televisivi del 9 novembre 2025 mostrano come le principali trasmissioni della serata si siano confrontate sul fronte della share. In particolare, il programma di punta di Canale 5 ha consolidato la sua posizione di leadership, mentre altre offerte televisive si sono attestati in modo diverso. Questa panoramica evidenzia le dinamiche tra i principali show e i canali, offrendo uno sguardo preciso sulle preferenze del pubblico in una serata occupata da produzioni di successo e incursioni di appuntamenti culturali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Auditel 8 novembre 2025: tu Sì Que Vales primo con il 27%, ballando con Le Stelle al 23,7%

Scopri altri approfondimenti

Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 7 novembre - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTV | Venerdì 7 Novembre 2025. #TaleeQuale al 21.6% con la finale, #Tradimento 14.2% I dati auditel della giornata di ieri - X Vai su X

Ascolti tv ieri sera sabato 8 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu si que vales? - Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport. libero.it scrive

Ascolti tv ieri 8 novembre 2025: scopri chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu si Que Vales - Ascolti tv ieri 8 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 8 novembre 2025. Come scrive mam-e.it

Ascolti tv sabato 8 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 8 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it