Attacchi in Russia 20mila persone senza elettricità nelle regioni di Belgorod e Kursk

Almeno ventimila persone sono rimaste senza energia elettrica nelle regioni di Belgorod e Kursk, al confine con l’Ucraina, in seguito agli attacchi delle forze di Kiev contro alcune centrali. Lo riferiscono le autorità locali. Nella regione di Belgorod, regolarmente presa di mira dal fuoco ucraino, il governatore Vyacheslav Gladkov ha riferito su Telegram che «la rete di distribuzione di elettricità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacchi in Russia, 20mila persone senza elettricità nelle regioni di Belgorod e Kursk

