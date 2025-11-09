(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 9 novembre, sono iniziate le Nitto Atp Finals 2025. Dopo il successo di Carlos Alcaraz contro Alex De Minaur, tocca alla sfida tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Si comincia alle 20:30. Dove vedere Shelton-Zverev in tv e streaming? Tutte le partite delle Nitto Atp . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Atp Finals, Zverev-Shelton chiude la prima giornata – Il match in diretta