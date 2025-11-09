Atp Finals Zverev-Shelton chiude la prima giornata – Il match in diretta
(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 9 novembre, sono iniziate le Nitto Atp Finals 2025. Dopo il successo di Carlos Alcaraz contro Alex De Minaur, tocca alla sfida tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Si comincia alle 20:30. Dove vedere Shelton-Zverev in tv e streaming? Tutte le partite delle Nitto Atp . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
DOMENICA DI FINALS Iniziano oggi le ATP Finals 2025 di Torino e con il forfait di Djokovic questi sono gli 8 campioni in gara Oggi scenderanno in campo Alcaraz De Minaur e nel serale Zverev Shelton. #ubitennis #atp #atpfinals #torino #sinner #alc - facebook.com Vai su Facebook
Atp Finals: Sinner con Zverev, Shelton e se si qualifica Musetti - Notizie - Ansa.it - X Vai su X
Dove vedere in tv Zverev-Shelton, ATP Finals 2025: orario, programma e streaming - La prima giornata delle ATP Finals, torneo che si apre oggi a Torino, si conclude con un match che potrà fornire già indicazioni significative sul ... Si legge su oasport.it
Atp Finals, Alcaraz vince all’esordio. Ora il debutto di Bolelli e Vavassori nel doppio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Finals, Alcaraz vince all’esordio. Secondo tg24.sky.it
ATP Finals, Zverev: "Non volevo Sinner, avrei preferito Alcaraz". Shelton invece fa il "Bulletto": "Io no" - ATP Finals, Zverev non nasconde il rammarico: Non volevo Sinner, avrei preferito l'altro girone con Alcaraz. Si legge su sport.virgilio.it