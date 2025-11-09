Atp Finals Shelton ko in due set | la spunta Zverev
Buona la prima per Alexander Zverev alle Atp Finals. Il tedesco, numero 3 al mondo, batte in due set col punteggio di 6-3 7-6(6) lo statunitense Ben Shelton (n.6 Atp), conquistando la prima vittoria nel Bjorn Borg Group, lo stesso girone di Jannik Sinner, che scenderà in campo domani sera contro Felix Auger-Aliassime. Primo set senza storia quello tra Zverev e Shelton. Solido al servizio, con un solo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
