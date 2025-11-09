Atp Finals | quando gioca Sinner e perché lunedì è ' festa tricolore'
AGI - Oggi iniziano ufficialmente le Atp Finals 2025 di Torino. L’aperitivo alle 11:30 con la sfida di doppio tra Granolles-Zeballos e Krawietz-Puetz. Alle 14 va in scena quello che probabilmente è il ‘piatto forte’ della domenica: la prima sfida di singolare del gruppo Jimmy Connors tra l’attuale n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, e Alex de Minaur (7). Alle 18 prende poi il via la sessione serale con i primi azzurri in campo: la coppia di doppio Bolelli-Vavassori affronterà quella britannica Cash-Glasspool. Alle 20:30 inizia ufficialmente il torneo anche del gruppo Bjorn Borg di Jannik Sinner col singolare tra Alexander Zverev e Ben Shelton. 🔗 Leggi su Agi.it
