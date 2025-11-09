“La mia condizione fisica in questo momento è buona, non so se per via dell’entusiasmo della fresca notizia però è buona. Confermata la presenza alla Coppa Davis? In questo momento tutto è in programma”. Lo ha detto Lorenzo Musetti in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio alle Atp Finals contro Taylor Fritz. Il tennista azzurro ha strappato il pass per Torino ieri grazie al forfait di Novak Djokovic, che lo ha battuto nella finale del torneo Atp di Atene. “Quando me lo ha comunicato? Sotto rete, quando mi ha battuto – ha sottolineato – Onestamente mi sono fatto una risata, il fatto di aver giocato una partita così di quel livello penso mi abbia fatto molto bene per la fiducia in campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Finals, Musetti: “Condizione buona, il match con Djokovic mi ha fatto bene”