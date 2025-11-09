Atp Finals Musetti all' esordio contro Fritz Condizione fisica buona

TORINO - "La mia condizione fisica in questo momento è buona, non so se per via dell'entusiasmo della fresca notizia". Sono queste le prime parole di Lorenzo Musetti nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio nelle Nitto Atp Finals di Torino, che domani lo vedrà sfidare lo statunitense Taylor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

