Atp Finals buona la prima di Zverev | piega Shelton in due set e ora aspetta Sinner

Gazzetta.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tedesco magistrale al servizio, salva set point nel secondo e regola l'americano. Se Jannik vincerà contro Auger-Aliassime i due si incontreranno nella seconda giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atp finals buona la prima di zverev piega shelton in due set e ora aspetta sinner

© Gazzetta.it - Atp Finals, buona la prima di Zverev: piega Shelton in due set e ora aspetta Sinner

Approfondisci con queste news

atp finals buona primaATP Finals, buona la prima per Alcaraz - Battuto Alex De Minaur in due set dopo un'ora e 39 minuti di gioco (7- Scrive rainews.it

atp finals buona primaAtp Finals - Buona la prima per Carlos Alcaraz: de Minaur si arrende in due set - La corsa di Carlos Alcaraz verso la conferma del numero 1 e il primo titolo alle Nitto Atp Finals comincia con una positiva vittoria. Come scrive msn.com

atp finals buona primaAtp Finals, buona la prima per Alcaraz. De Minaur si arrende in due set - Rivivi il match - Il fuoriclasse spagnolo archivia la pratica De Minaur in un'ora e 40 minuti, con il punteggio di 7- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Finals Buona Prima