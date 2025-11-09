Atp Finals | Alcaraz comincia bene Attesa per Sinner e Musetti

Ha rotto il ghiaccio al meglio Carlos Alcaraz, alle Atp Finals di Torino, che nella prima partita del gruppo "Jimmy Connors" ha superato in due set Alex De Minaur con il risultato di 7-6(5) 6-2 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Una partita di fatto determinata dai diversi "momenti" vissuti dallo spagnolo, che parte forte e, dopo il break a zero del quarto game, sfiora il doppio vantaggio nel sesto. Qui, De Minaur risale da 0-40 e tiene il servizio, sfruttando il momento positivo mettendo a segno il controbreak nel gioco successivo, aiutato anche dall'errore di dritto di Alcaraz L'articolo Atp Finals: Alcaraz comincia bene. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

