Atp Finals | Alcaraz comincia bene Attesa per Sinner e Musetti
Ha rotto il ghiaccio al meglio Carlos Alcaraz, alle Atp Finals di Torino, che nella prima partita del gruppo "Jimmy Connors" ha superato in due set Alex De Minaur con il risultato di 7-6(5) 6-2 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Una partita di fatto determinata dai diversi "momenti" vissuti dallo spagnolo, che parte forte e, dopo il break a zero del quarto game, sfiora il doppio vantaggio nel sesto. Qui, De Minaur risale da 0-40 e tiene il servizio, sfruttando il momento positivo mettendo a segno il controbreak nel gioco successivo, aiutato anche dall'errore di dritto di Alcaraz L'articolo Atp Finals: Alcaraz comincia bene. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ALCARAZ PARTE COL PIEDE GIUSTO A TORINO Carlitos soffre inizialmente ma supera De Minaur in due set e inizia con una vittoria la sua corsa alle ATP Finals. Nel prossimo match lo attende Musetti - facebook.com Vai su Facebook
Atp Finals, Alcaraz rompe il ghiaccio: vittoria in due set contro De Minaur. Il numero 1 è più vicino. Di Daniele Fiori - X Vai su X
Alcaraz comincia le ATP Finals con una vittoria. De Minaur dura un set e poi cede alla distanza - Lo spagnolo ha superato all'esordio Alex de Minaur in due set con il punteggio di 7- Come scrive oasport.it
Atp Finals - Buona la prima per Carlos Alcaraz: de Minaur si arrende in due set - La corsa di Carlos Alcaraz verso la conferma del numero 1 e il primo titolo alle Nitto Atp Finals comincia con una positiva vittoria. Riporta msn.com
ATP Finals, Alcaraz sulle montagne russe: de Minaur si illude. Il messaggio a Sinner, Carlos in missione per il numero 1 - ATP Finals, Carlos Alcaraz soffre ma conquista la prima vittoria superando in due set Alex De Minaur: lo spagnolo non si nasconde, il messaggio a Sinner ... Si legge su sport.virgilio.it