Atp Finals al via | chi gioca oggi e qual è il calendario

Prende il via oggi, domenica 9 novembre, l'attesissimo torneo delle Atp Finals all'Inalpi Arena di Torino: una settimana di tennis stellare con i migliori tennisti al mondo pronti a sfidarsi prima nelle gare dei due gironi e successivamente nelle semifinali e finale del prossimo fine settimana (sabato 15 e domenica 16). Chi debutta oggi. La gara di apertura è il doppio tra la coppia formata da M. Granollers e H.Zeballos contro T. Pütz K.Krawietz ma l'attesa è tutta per il numero due del mondo, Carlos Alcaraz, che se la vedrà contro l'australiano Alex De Minaur ( inizio ore 14), entrambi del gruppo Connors. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Finals al via: chi gioca oggi e qual è il calendario

