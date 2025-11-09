ATP Finals 2025 | segui tutti i match su Sky e uno al giorno su Rai 2

Dopo la passerella sul blue carpet in Piazza Castello, gli otto migliori tennisti del mondo sono pronti a scendere in campo all’ Inalpi Arena di Torino. Dal 9 al 16 novembre 2025, le ATP Finals tornano in Italia con una novità storica: per la prima volta, saranno due gli italiani in gara. Oltre al numero 1 del mondo Jannik Sinner, farà il suo ingresso anche Lorenzo Musetti, subentrato all’ultimo momento dopo il forfait di Novak Djokovic. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky e in chiaro sulla Rai, per permettere a tutti gli appassionati di seguire ogni match dal vivo. Tutti i match su Sky Sport. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - ATP Finals 2025: segui tutti i match su Sky e uno al giorno su Rai 2

Approfondisci con queste news

Musetti-Djokovic diretta finale Atene: in palio anche le Finals, segui tennis oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook

#Musetti- #Djokovic diretta finale Atene: in palio anche le Finals, segui tennis oggi LIVE - X Vai su X

Dove vedere in tv Zverev-Shelton, ATP Finals 2025: orario, programma e streaming - La prima giornata delle ATP Finals, torneo che si apre oggi a Torino, si conclude con un match che potrà fornire già indicazioni significative sul ... Segnala oasport.it

Atp Finals 2025, oggi a Torino si parte con Alcaraz: programma, partite e orari - Subito in campo Carlos Alcaraz, primo singolarista a giocare all’Inalpi Arena assieme a de Minaur. Secondo lapresse.it

ATP Finals 2025 oggi in tv: orari 9 novembre, ordine di gioco, programma in chiaro, streaming - Le ATP Finals sono prossime al via, e naturalmente tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena di Torino, che per il quinto anno ospita il ... Secondo oasport.it