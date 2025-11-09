Atp Finals 2025 p2 | Buon esordio di Alcaraz

Dopo 40 giorni lo spagnolo torna alla vittoria sul circuito: un successo che mancava dal titolo conquistato a Tokyo. A Torino cresce l’attesa per il lunedì magico che vedrà in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, dopo la rinuncia di Novak Djokovic. Ne parliamo in diretta alle 17:00 su TennisMania, il programma di approfondimento sul tennis in onda sul canale YouTube di OA Sport. #Tennis #TennisMania #OASport #Sinner #Musetti #Djokovic #ATP #ATPTour #Torino #TennisLive #TennisItalia #DirettaSport #ATPFinals. 🔗 Leggi su Oasport.it

