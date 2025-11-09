ATP Finals 2025 Musetti | Non penso al futuro ora mi godo questa splendida settimana

Torino, 9 novembre 2025 – “Novità nel team? In questo momento il team è quello che conoscete. Se avrò novità o cambiamenti sarò io stesso a informarvi, non oggi”. Lo ha detto il tennista azzurro Lorenzo Musetti, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio alle Atp Finals contro Taylor Fritz, a proposito di nuovi innesti nello staff dopo le voci di un possibile affiancamento di José Perlas allo storico coach Simone Tartarini nel 2026. “Non ho ancora pianificato nulla per il futuro – ha spiegato il toscano – ed è stato un finale di stagione molto intenso. Ho inseguito, forse in alcuni momenti ho avuto troppa pressione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

