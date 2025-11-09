ATP Finals 2025 in diretta TV | copertura totale su Sky un match al giorno su Rai 2
Dopo aver sfilato sul blue carpet in Piazza Castello, per gli otto migliori tennisti al mondo è tempo di scendere in campo all’Inalpi Arena. Scattano le ATP Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre 2025, che per la prima volta vedono impegnati due italiani: oltre al numero 1 al mondo Jannik Sinner, c’è anche Lorenzo Musetti, entrato in extremis dopo il forfait di Novak Djokovic. Il torneo anche quest’anno è garantito in diretta TV su Sky e in chiaro sulla Rai. ATP Finals 2025: tutti i match in diretta su Sky Sport. La copertura della pay TV è totale, tra torneo singolare e doppio. Ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per un totale di quasi 100 ore per non perdere neanche un istante dell’appuntamento torinese, compresi gli allenamenti di preparazione fino alle analisi serali della giornata appena conclusa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
