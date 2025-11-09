ATP Finals 2025 esordio con vittoria per Bolelli-Vavassori | gli Azzurri vincono in due set

Torino, 9 novembre 2025 – Esordio ok per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio delle Atp Finals. Gli azzurri hanno battuto in due set la coppia britannica composta da Julian Cash e Lloyd Glasspool con il punteggio di 7-5 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco. In attesa di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati domani lunedì 10 novembre nel singolare, arrivano così i primi squilli azzurri a Torino. (Fonte Adnkronos) Foto Corinne DubreuilATP Tour – nittoatpfinals.com ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

