Atalanta Sassuolo formazioni ufficiali | c’è Krstovic Grosso si affida a Fadera

Prosegue l'undicesima giornata di Serie A, con la partita tra Atalanta e Sassuolo alla New Balance Arena di Bergamo. Gli uomini di Juric cercano una vittoria che in campionato manca da 7 partite, quando i nerazzurri avevano battuto 3-0 il Torino fuori casa. Da allora, sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta in Serie A, mentre in Champions League l'Atalanta ha sconfitto il Marsiglia nell'ultimo impegno.