Atalanta Sassuolo formazioni ufficiali | c’è Krstovic Grosso si affida a Fadera
Prosegue l’undicesima giornata di Serie A, con la partita tra Atalanta e Sassuolo alla New Balance Arena di Bergamo. Gli uomini di Juric cercano una vittoria che in campionato manca da 7 partite, quando i nerazzurri avevano battuto 3-0 il Torino fuori casa. Da allora, sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta in Serie A, mentre in Champions League l’Atalanta ha sconfitto il Marsiglia nell’ultimo impegno. . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altre letture consigliate
#AtalantaSassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
#Calcio #SerieA Finiscono in parità gli anticipi del sabato: reti bianche in Lecce-Verona, Como-Cagliari e nel #derby della Mole #Juventu-Torino, 2 pari in Parma-Milan. Oggi si giocano Atalanta-Sassuolo, Bologna-Napoli, Genoa-Fiorentina, Roma-Udinese - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Sassuolo formazioni ufficiali: la scelta su Scamacca - Due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti. Scrive msn.com
SERIE A - Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali - Sassuolo, match valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma alle 12. Secondo napolimagazine.com
Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A - Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due allenatori per il match del Gewiss delle 12:30 tutti i dettagli Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta Sassuolo. Riporta calcionews24.com