Atalanta Sassuolo formazioni ufficiali | c’è Krstovic Grosso si affida a Fadera

Webmagazine24.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’undicesima giornata di Serie A, con la partita tra Atalanta e Sassuolo alla New Balance Arena di Bergamo.  Gli uomini di Juric cercano una vittoria che in campionato manca da 7 partite, quando i nerazzurri avevano battuto 3-0 il Torino fuori casa. Da allora, sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta in Serie A, mentre in Champions League l’Atalanta ha sconfitto il Marsiglia nell’ultimo impegno. . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

atalanta sassuolo formazioni ufficialiAtalanta-Sassuolo formazioni ufficiali: la scelta su Scamacca - Due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti. Scrive msn.com

SERIE A - Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali - Sassuolo, match valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma alle 12. Secondo napolimagazine.com

atalanta sassuolo formazioni ufficialiFormazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due tecnici per la sfida dell’undicesima giornata di Serie A - Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due allenatori per il match del Gewiss delle 12:30 tutti i dettagli Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta Sassuolo. Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Sassuolo Formazioni Ufficiali