Atalanta Juric | Confronto con la società? Non ho ancora parlato con nessuno

Ecodibergamo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POST GARA. Il tecnico nerazzurro ha parlato alla fine del match perso 0-3 contro il Sassuolo. «La responsabilità è sempre dell’allenatore, che non ha preparato o trasmesso bene». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta juric confronto con la societ224 non ho ancora parlato con nessuno

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Juric: «Confronto con la società? Non ho ancora parlato con nessuno»

Altre letture consigliate

atalanta juric confronto societ224Atalanta, Juric: «Confronto con la società? Non ho ancora parlato con nessuno» - Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine del match perso 0- Secondo ecodibergamo.it

atalanta juric confronto societ224Juric, rischio esonero: l'Atalanta sprofonda contro il Sassuolo (0-3). Non vince in campionato dal 21 settembre - 3, dopo la bella vittoria a Marsiglia di appena quattro giorni fa, pone la ... Riporta msn.com

Juric: "Vi dico chi è più forte tra Svilar e Carnesecchi..." - L’Atalanta di Ivan Juric continua a stupire: la squadra è ancora imbattuta in campionato e si prepara alla sfida contro la Lazio. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Juric Confronto Societ224