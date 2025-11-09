Ascolti tv Tú sí que vales supera nettamente Ballando con le Stelle Gerry Scotti leader in access
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.867.000 individui all'ascolto pari al 23.7% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 27.0% pari a una media di 3.948.000 affezionati (Buonanotte: 1.674.000 - 24.4%), vincendo nettamente la serata. Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ascolti tv - Prime time - TOP DI IERI CANALE 5 - TU SI QUE VALES 21:29:39 3915 25.9 RAI 1 - BALLANDO CON LE STELLE 21:27:38 2941 23.34 CANALE 5 - LA RUOTA DELLA FORTUNA 20:43:04 4282 23.84 RAI 1 - AFFARI TUOI
