Ascolti tv Tú sí que vales supera nettamente Ballando con le Stelle Gerry Scotti leader in access

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.867.000 individui all'ascolto pari al 23.7% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 27.0% pari a una media di 3.948.000 affezionati (Buonanotte: 1.674.000 - 24.4%), vincendo nettamente la serata.

