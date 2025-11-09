Arrivano i permessi retribuiti per fare gli screening oncologici in orario di lavoro

Permessi retribuiti per fare, durante l’orario di lavoro, screening oncologici. Con il decreto-legge (1592025) pubblicato in Gazzetta Ufficiale cambia la tutela della salute dei lavoratori. Nella pratica, i dipendenti potranno assentarsi dal lavoro per sottoporsi agli screening oncologici gratuiti organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale, senza perdere retribuzione e senza dover utilizzare ferie o permessi personali. Screening oncologici in orario di lavoro: via libera ai permessi retribuiti. La misura segna un cambio di paradigma nella tutela della salute dei lavoratori: la possibilità di effettuare gli screening oncologici durante l’orario di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti. 🔗 Leggi su Panorama.it

