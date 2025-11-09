Arriva il freddo ’Dona una coperta’ Torna la raccolta per i senzatetto
Grosseto, 9 novembre 2025 – Sta arrivando il freddo. L’inverno si sta avvicinando e la notte, il gelo comincia a farsi sentire. “ Dona una coperta ” torna anche quest’anno. L’iniziativa del Cisom dà appuntamento alla cittadinanza grossetana quest’oggi per donare coperte calde e indumenti. I volontari dell’Ordine di Malta raccoglieranno coperte, piumoni e sacchi a pelo alla parrocchia Cottolengo. Il materiale donato dovrà essere pulito e in buono stato, affinché possa essere distribuito alle persone che ne necessitano e sono in difficoltà. L’iniziativa è in collaborazione con Caritas diocesana di Grosseto e le donazioni saranno utilizzate e distribuite durante il progetto ’Abitare la notte’, in aiuto ai senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
