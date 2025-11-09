Arnold Schwarzenegger rivela di aver sempre desiderato rifare il film running man

il remake di “The Running Man” con Schwarzenegger riceve l’approvazione del protagonista. Il celebre attore Arnold Schwarzenegger, la cui carriera si estende per decenni, ha espresso opinioni su alcuni dei suoi lavori passati, desiderando rivedere alcune performance. Recentemente, ha dichiarato che il film “The Running Man” del 1987 rappresenta l’unico suo film che avrebbe desiderato “ridoppiare” o rifare, ritenendo che la nuova versione si avvicini molto al suo ideale. Con l’uscita prevista nel 2025 di un nuovo adattamento, diretto da Edgar Wright, questa volontà si concretizza. il nuovo “the running man”: una reinterpretazione fedele e più vicina al romanzo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Arnold Schwarzenegger rivela di aver sempre desiderato rifare il film running man

