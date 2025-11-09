Secondo pareggio esterno consecutivo per l’Arezzo, e ancora in Umbria. Certo, il derby con il Perugia è quello vero, il più sentito; con i ternani c’è solo rivalità. I grifoni, dopo sette sconfitte consecutive, esonerano Braglia — già subentrato a Cangelosi — e si affidano a Giovanni Tedesco, che da giocatore ha vestito la casacca biancorossa. Assieme a lui arrivano in società anche Riccardo Gaucci e Walter Novellino. È una mossa che dà nuova linfa alla tifoseria e alla squadra, che in campionato colleziona una vittoria e due pareggi, compreso quello odierno. Oggi ne abbiamo avuto la conferma: pubblico numeroso e squadra coriacea. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, secondo pari esterno consecutivo: derby combattuto ma avaro di emozioni