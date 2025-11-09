Arezzo secondo pari esterno consecutivo | derby combattuto ma avaro di emozioni
Secondo pareggio esterno consecutivo per l’Arezzo, e ancora in Umbria. Certo, il derby con il Perugia è quello vero, il più sentito; con i ternani c’è solo rivalità. I grifoni, dopo sette sconfitte consecutive, esonerano Braglia — già subentrato a Cangelosi — e si affidano a Giovanni Tedesco, che da giocatore ha vestito la casacca biancorossa. Assieme a lui arrivano in società anche Riccardo Gaucci e Walter Novellino. È una mossa che dà nuova linfa alla tifoseria e alla squadra, che in campionato colleziona una vittoria e due pareggi, compreso quello odierno. Oggi ne abbiamo avuto la conferma: pubblico numeroso e squadra coriacea. 🔗 Leggi su Lortica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Secondo e ultimo intervento su "Nuovo lotto edificabile in via Tortelli". Consiglio comunale 30.10.2025 #drittoinconsigliocomunale #Arezzo #ConsiglioComunale #interrogazioni #elezionicomunali #lottoedificabile #ambiente https://www.youtube.com/live/KXn - facebook.com Vai su Facebook
Perugia-Arezzo 0-0: un’espulsione per parte, tanto agonismo e poco spettacolo - Al "Curi" finisce a reti bianche ed è un pari, il secondo esterno consecutivo, che fa scivolare l'Arezzo alle spal ... Riporta lanazione.it
Ternana-Arezzo 1-1 - Dura dunque 70 minuti il sogno rossoverde di centrare un risultato di grande prestigio accorciando le distanze sul trio di testa, capitanat ... Scrive rainews.it
Arezzo, Varela dopo il gol: "Ho vinto la C con la Reggiana e questa squadra è di pari livello" - Grande vittoria ottenuta ieri sera dall'Arezzo, che si è imposto sul campo del Pontedera per 0- tuttomercatoweb.com scrive