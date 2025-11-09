Arezzo | elicottero disperso sopra Badia Tedalda Attivati i soccorsi

Chiamata per avaria e perdita dei contatti con un elicottero civile. Lo rende noto 118 della ASL Toscana Sud Est. Secondo quanto appreso, il velivolo stava sorvolando un'area nel comune di Badia Tedalda ai confini con le Marche (comune di Borgo Pace). Una zona molto impervia dell'Alpe della Luna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: elicottero disperso sopra Badia Tedalda. Attivati i soccorsi

Argomenti simili trattati di recente

FABRIANO – La donna è stata soccorsa oggi pomeriggio alla Gola della Rossa da vigili del fuoco, elicottero Drago 63 del reparto volo di Arezzo, Soccorso Alpino e dall’eliambulanza che l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette - facebook.com Vai su Facebook

"#arezzo" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Elicottero disperso sull'Appennino con due persone a bordo, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia - Un elicottero privato con due persone a bordo, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre ai piedi dell'Appennino al confine ... Riporta ilgazzettino.it

Elicottero disperso: proseguono le ricerche a tappeto nella zona tra Toscana e Marche. Arrivano altre ambulanze - Sono tuttora in corso le ricerche per ritrovare l’elicottero disperso nella zona di Borgo Pace al confine tra le Marche e la Toscana. Scrive corrierediarezzo.it

Disperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Si legge su ilmattino.it