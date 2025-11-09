arezzo disperso un elicottero privato con due persone a bordo

Ricerche in corso per un elicottero privato con due persone a bordo, disperso dal pomeriggio di oggi 9 novembre nell’area del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. L’intervento dei soccorsi dopo una chiamata al 118 della Asl Toscana Sud Est per avaria e la seguente perdita di contatti con il mezzo. L’elicottero 109 Leonardo, secondo quanto apprende LaPresse da fonti sul posto, è precipitato nel crinale tra il territorio di Borgo Pace (Pesaro e Urbino), nelle Marche, e quello di Badia Tedalda (Arezzo) in Toscana. Le stesse fonti riportano che il mezzo, di rientro da Venezia e diretto a San Sepolcro, avrebbe perso il controllo dopo le 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it

