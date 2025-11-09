Appiano Gentile Inter | matchday contro la Lazio

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Reduci dalla vittoria sofferta in Champions League contro il Kairat Almaty, i nerazzurri di Chivu si preparano alla prossima sfida di campionato. Oggi l’Inter sfida la Lazio a San Siro per l’11° turno di Serie A. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: matchday contro la Lazio

Leggi anche questi approfondimenti

TROFEO AUTOTORINO – Shape Padel Arena Domenica 23 novembre ad Appiano Gentile si gioca il nostro torneo misto firmato Autotorino! Shape Village – Via Caio Plinio 6, Appiano Gentile (CO) Dalle 9:30 alle 14:00 Livello Playtomic: media coppi - facebook.com Vai su Facebook

Josep Martinez, incidente d'auto vicino ad Appiano Gentile: morto un uomo - Con l’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi, le notizie sull’incidente che questa mattina ha visto coinvolto il secondo portiere Josep Martinez: lo spagnolo era alla guida dell’auto che ha ... Riporta sport.sky.it

Inter, domani c'è il Kairat: le ultime da Appiano Gentile - Smaltita l'euforia per il successo di Verona l'Inter si appresta ad affrontare il Kairat in Champions League. Come scrive fantacalcio.it

Martinez Inter, il portiere è indagato dopo l’incidente vicino Appiano Gentile: le ultime sulla possibile presenza contro la Lazio - Martinez Inter: il portiere nerazzurro risulta indagato dopo l’incidente di questa mattina. Lo riporta lazionews24.com