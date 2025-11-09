Anziana travolta e uccisa da un’auto a Palombaio | il conducente scappa poi si costituisce

Tragedia nel pomeriggio di sabato 7 novembre a Palombaio, frazione di Bitonto, dove una donna di 79 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada.Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena rientrata a casa dopo essere andata in chiesa e a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

