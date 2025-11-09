Anziana presa a botte per la collana Me l’ha strappata dal collo e mi ha sbattuto il viso a terra
Serravalle (Pistoia), 9 novembre 2025 – Presa per il collo, gettata a terra, aggredita a calci e pugni. In ospedale le hanno dato dieci giorni di prognosi, ma al di là delle ferite addosso è rimasta la paura. Vittima di tanta violenza è stata un’anziana, Vincenza Tognozzi, 83 anni. L’agguato è avvenuto venerdì mattina davanti la sua casa a Ponte di Serravalle: ad aggredirla e a strapparle dal collo la collana d’oro è stato un giovane sui vent’anni, italiano. Il ragazzo si sarebbe avvicinato con una scusa, scendendo da un’auto marrone sulla quale lo attendeva un complice. Il racconto della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
